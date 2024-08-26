В Сочи при поддержке компании Аэрофлот продолжается конкурс молодых исполнителей Новая волна. Среди звездных участников этого года – Александр Буйнов.

В Сочи при поддержке компании "Аэрофлот" продолжается конкурс молодых исполнителей "Новая волна". Среди звездных участников этого года – Александр Буйнов.Буйнов дебютировал на сцене еще в школьные годы в созданном Градским музыкальном коллективе "Скоморохи", где заявил о себе и как композитор. После армии он работал в группах "Аракс" и "Цветы", на протяжении 16 лет являлся клавишником ансамбля "Веселые ребята". С 1989-го выступает сольно. Но не устал ли он за эти годы? Не собирается ли на пенсию?"Я на сцене уже полвека, – говорит Буйнов. – Но не устал ничуть – это моя жизнь. Если я день, два, три сижу дома и нет концертов, то начинаю нервничать. Я не могу и не умею отдыхать!"Работа артиста – это постоянный стресс, недосыпы, переезды, нерегулярное питание. Но Александра Буйнова все это не смущает. "Ко всему привыкает человек, – говорит певец. – Когда мы с гастролировали с Градским от филармонии, то жили в Домах колхозников в комнатах на 12-15 коек с панцирными сетками, где рядом спали трактористы или комбайнеры. Это была хорошая школа!""А сегодня великолепные условия для проживания и выступления, все очень комфортно" – подчеркнул популярный артист.Если бы можно было повернуть время вспять и что-то вернуть, Буйнов, как он сам признается, выбрал тот же путь. "С пяти лет мама (пианистка по образованию – Прим. ред.) посадила меня за фортепиано, – пояснил исполнитель. – Потом была музыкальная школа при училище консерватории. А после армии яучился на дирижерско-хоровом отделении Музыкального училища им. Гнесиных и получал диплом ГИТИСа. Словом, путь мой был всегда одним и определенным".