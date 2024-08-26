Артисты фестиваля кавер-групп заводят толпу. На лицах людей улыбки, а в сердцах – восхищение. Владимир отметил свой 1034-й день рождения. Основные торжества развернулись на Соборной площади.

Артисты фестиваля кавер-групп заводят толпу. На лицах людей улыбки, а в сердцах – восхищение. Владимир отметил свой 1034-й день рождения. Основные торжества развернулись на Соборной площади. Утром она превратилась в настоящий «Ретрогараж». Время будто повернулось вспять. Эти автомобили похожи на музейные экспонаты, но все в рабочем состоянии. При желании можно было прокатиться на старинной «Волге».