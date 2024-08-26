Какими достоинствами отличаются террасная, заборная, грядочная доска, ступени, ограждения из дерево-полимерного композита. Особенности изделий из ДПК.

Когда на дачах, территории загородных домов и коттеджей решается вопрос с обустройством, ландшафтным дизайном, приемлемо использование современных материалов, которые отличаются отменными эксплуатационными характеристиками и привлекательным внешним видом. Разные изделия выполняются из ДПК: террасная, заборная, грядочная доска, ступени, ограждения. Выясним, каковы их ключевые преимущества.

О заборных досках из ДПК

Такое изделие выпускается в двух форматах: широком и пустотелом. На лицевой стороне хорошо просматривается глубокая текстура дерева.

Указанный материал принято использовать для того чтобы делать заборы, калитки, ворота. Данный профиль заборной доски предназначается исключительно для конструкций глухого типа. Специально для этого у нижнего края есть выемка, а верхний край – выпуклый.

Тот, кто принимает решение забор дпк купить, поступает верно. С помощью такого типа конструкции становится возможным быстрое возведение визуально мощных ограждений. Примечательно, что они относительно легкие по весу. Наиболее распространенным вариантом монтажа выступает тот, который осуществляется через П-образные направляющие. Последние жестко зафиксированы на примыкающих столбах/краях.

Заборная доска из ДПК выполняется в целом ряде цветов: венге, антрацит, терракот, орех, серый. Это позволяет выбирать вариант с учетом собственных вкусовых предпочтений. Достойным решением выступает забор из дпк шахматка.

Причины популярности ступеней из дерево-полимерного композита

Их монтаж могут осуществлять начинающие мастера без опыта. Элементы соединяются между собой крепко и безопасно. Не требуется наличия специальных инструментов, а достаточно стандартного набора.

Ступени из древесно-полимерного композита выступают идеальным решением для любого внешнего пространства. Они не скользят, отличаются устойчивостью к перепадам температур. Плюс заключается в том, что изделия не требуют специального ухода.

Все более востребованными становятся дпк ступени по причине того, что они обладают высокой долговечностью и стойкостью к атмосферным воздействиям.

Преимущества ДПК

Спрос на этот материал увеличивается, поскольку у него ряд плюсов:



возможность выдерживать нагрузку до 1200 кг на кв. метр;



отсутствие необходимости вкладываться в уход;



влагостойкость.



Указанные качества характерны для террасной, грядочной доски, ограждений из древесно-полимерного композита. Все они выглядят красиво, как натуральное дерево, обладают приятными тактильными свойствами.