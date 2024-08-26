Роман Костомаров стал обладателем награды XIII Московского международного кинофестиваля Будем жить за свой автобиографический фильм Роман Костомаров: рожденный дважды.

Роман Костомаров стал обладателем награды XIII Московского международного кинофестиваля "Будем жить" за свой автобиографический фильм "Роман Костомаров: рожденный дважды".Это событие произошло на закрытии фестиваля, где спортсмен появился не один, а в компании своих медсестер. Они ухаживали за олимпийским чемпионом и звездой фигурного катания в трудные времена.Фильм, ставший основой для награды, рассказывает о непростом пути Костомарова, который в 2023 году перенес ампутацию конечностей. Это был тяжелый период в его жизни, и создание фильма стало для него своеобразной терапией. Спортсмен признается, что изначально ему было сложно смотреть ленту о себе, однако со временем он нашел в этом процессе поддержку и понимание.На церемонии награждения Роман поднялся на сцену, чтобы получить приз из рук президента фестиваля Евгения Герасимова. В зале его поддерживала жена Оксана Домнина и те самые медсестры, которые стали неотъемлемой частью его жизни в последние месяцы. Их присутствие символизировало не только заботу, но и ту команду поддержки, которая была с ним на протяжении всего пути к выздоровлению.Костомаров также активно выступает в шоу Ильи Авербуха и уже откатал 24 представления в Сочи. Он отметил, что хотя это и не тяжело физически, удерживать баланс на льду по-прежнему сложно. Несмотря на все испытания, Роман продолжает заниматься любимым делом и радовать зрителей.