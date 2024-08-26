Ларисе Долиной в сентябре исполнится 69-лет. Но она в отличной вокальной и физической форме. И даже без макияжа, фильтров и фотошопа остается элегантной, стильной и молодой с любого ракурса и при любом освещении. В чем могли убедиться жители Сочи, которые следят за звездными гостями конкурса Новая волна.

Ларисе Долиной в сентябре исполнится 69-лет. Но она в отличной вокальной и физической форме. И даже без макияжа, фильтров и фотошопа остается элегантной, стильной и молодой с любого ракурса и при любом освещении. В чем могли убедиться жители Сочи, которые следят за звездными гостями конкурса "Новая волна".Лариса Долина не скрывает своих лет. Хотя она выглядит так, что кажется: цифры в паспорте все врут. Подтянутая, стройная, свежая – люди видят ее и говорят, что в жизни она смотрится роскошнее, чем на телеэкране.Кажется, она знает какой-то рецепт, чтобы выглядеть моложе своих лет. Просто звезда эстрады, как и любая женщина, не хочет стареть, поэтому прилагает постоянные усилия к тому, чтобы остановить время... И ей удается даже без макияжа и прически потрясать людей. Ларисой Александровной хочется любоваться и делать комплименты.Кажется, что сейчас Долина выглядит так здорово, как никогда прежде. И это достойно похвалы! Даже в обычной жизни, без сценического грима и света, она безупречна – женственная, элегантная, сексуальная. Вероятно, ее секрет – любовь к жизни, к профессии, к зрителю. Все это заставляет ее следить за собой, оставаться в тонусе, быть ухоженной на сцене и в жизни. Как и положено настоящей звезде и диве!