Они представляют опасность.

В Гусь-Хрустальном прокуратура провела проверку и выявила семь заброшенных многоквартирных домов, которые представляют собой опасность. Эти здания, расположенные по адресам: улица Северная, дома №27 и 29; улица Чкалова, дома №1, 3, 5, 14 и 22; а также дом №5 на улице Транспортной, не ремонтируются и не ограждаются, что позволяет любому желающему свободно попасть внутрь.Прокуратура подчеркнула, что отсутствие мер по предотвращению несанкционированного доступа может привести к тому, что в зданиях окажутся бездомные и подростки. Проживание в таких аварийных сооружениях может угрожать их здоровью и жизни.В связи с этим прокурор подал иск в суд с требованием обязать администрацию города снести указанные аварийные дома. До момента сноса необходимо заделать окна и двери, чтобы исключить возможность доступа внутрь.