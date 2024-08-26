Дмитрий Тарасов рассказал поклонникам о семейных планах.

Дмитрий Тарасов рассказал поклонникам о семейных планах.Бывший футболист Дмитрий Тарасов в браке с Анастасией Костенко около шести лет. За это время в их семье появилось на свет четверо детей. Но едва младшему сыну исполнилось полгода, Тарасов заявил о пятом ребенке.Отвечая на вопросы подписчиков, Тарасов попросил свою жену ответить на один из них. Поклонники спрашивали, хочет ли пара еще одного ребенка."Хотим, но не сейчас", — ответила Костенко.Муж уточнил еще раз, что жена все-таки не против, на что она ответила согласием.После слухов о налоговой задолженности Костенко вместе с Тарасовым сбежали за границу, чтобы отдохнуть. Сейчас супружеская чета находится на Кипре. Анастасия, впрочем, рассказала, что всегда вовремя платит налоги, но произошел форс-мажор. Больше всего блогера возмутил тот факт, что информация просочилась в прессу. Она обратилась к адвокатам, которые будут заниматься этим вопросом.Напомним, ранее Анастасия заявляла, что рожать больше не готова, а хочет взять приемного ребенка. Однако, судя по публикации в соцсети, которую выложил Дмитрий, планы семьи изменились. Спустя полгода после рождения младшего ребенка, женщина уже без страха говорит о следующем.Кроме того, супруга Тарасова призналась недавно, что ревнует мужа, но научилась с этим справляться. Такие моменты наступают у нее в период восстановления после очередных родов. Костенко также раскрыла секрет своей хорошей формы: правильные привычки, питание и строгая дисциплина.