Павел Прилучный стал одним из самых любимых актеров в России. Об этом свидетельствуют результаты недавнего опроса, проведенного онлайн-кинотеатром KION.

Павел Прилучный стал одним из самых любимых актеров в России. Об этом свидетельствуют результаты недавнего опроса, проведенного онлайн-кинотеатром KION.47% респондентов выбрали его как своего фаворита, что подтверждает его огромную популярность и признание среди зрителей. В исследовании, проведенном к Международному дню актера 26 августа, приняли участие 2000 человек, и результаты оказались весьма показательными.Следом за Прилучным идут Дмитрий Нагиев с 35% и Глафира Тарханова с 28%. Также в списке популярных актеров можно встретить Павла Деревянко и Александра Петрова, которые набрали 26% и 23% соответственно. Это говорит о разнообразии вкусов россиян и о том, что отечественный кинематограф продолжает развиваться, предлагая зрителям интересные и многогранные образы.Интересно, что большинство опрошенных (56%) готовы выбирать фильмы или сериалы только по причине участия в них Павла Прилучного. Это подтверждает его харизму и актерское мастерство, которые делают его работы привлекательными для широкой аудитории. Среди самых известных ролей Прилучного выделяется Игорь Соколовский из сериала "Мажор", который запомнился многим зрителям. Также его запоминающиеся роли в таких проектах, как "Жизнь по вызову" и "Закрытая школа", способствовали укреплению его репутации.Несмотря на успехи в карьере, личная жизнь Прилучного не обошлась без скандалов. После расставания с Агатой Муцениеце, которое сопровождалось обвинениями в насилии и алкоголизме, актер продолжает судиться с бывшей супругой. Это обстоятельство не могло не отразиться на его общественном имидже. Тем не менее, он старается двигаться вперед: в 2023 году у него родился сын от новой жены Зепюр Прилучной-Брутян.