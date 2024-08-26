Мужчина пропал еще 7 августа. Его искали родственники и полиция. И вот тело погибшего обнаружили в реке Серой на территории города Александрова. Труп заметили 24 августа неподалеку от улицы

Мужчина пропал еще 7 августа. Его искали родственники и полиция. И вот тело погибшего обнаружили в реке Серой на территории города Александрова. Труп заметили 24 августа неподалеку от улицы Пролетарской. Выяснилось, что это местный житель 1956 года рождения. Всплыла информация и о том, что его разыскивают родственники. По факту гибели мужчины Следком проводит процессуальную проверку.