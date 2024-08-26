Дом культуры в поселке Галицы должен был появиться еще в июне. Однако подрядчик не успел достроить здание в срок. За это прокуратура добилась для организации штрафа через суд. Муниципальный

Дом культуры в поселке Галицы должен был появиться еще в июне. Однако подрядчик не успел достроить здание в срок. За это прокуратура добилась для организации штрафа через суд. Муниципальный контракт на строительство ДК был заключен между администрацией Гороховецкого района и ООО «Арт-строй» в марте 2023 года. Его стоимость – 46 миллионов рублей. Согласно договору, подрядчик