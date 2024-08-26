Дом культуры в поселке Галицы должен был появиться еще в июне. Однако подрядчик не успел достроить здание в срок. За это прокуратура добилась для организации штрафа через суд. Муниципальный
<a href="https://33live.ru/novosti/26-08-2024-v-goroxoveckom-rajone-za-sryv-srokov-pri-stroitelstve-dk-podryadchika-nakazali-shtrafom.html" target="_blank">В Гороховецком районе за срыв сроков при строительстве ДК подрядчика наказали штрафом</a> - Дом культуры в поселке Галицы должен был появиться еще в июне. Однако подрядчик не успел достроить здание в срок. За это прокуратура добилась для организации штрафа через суд. Муниципальный
[url=https://33live.ru/novosti/26-08-2024-v-goroxoveckom-rajone-za-sryv-srokov-pri-stroitelstve-dk-podryadchika-nakazali-shtrafom.html]В Гороховецком районе за срыв сроков при строительстве ДК подрядчика наказали штрафом[/url] - Дом культуры в поселке Галицы должен был появиться еще в июне. Однако подрядчик не успел достроить здание в срок. За это прокуратура добилась для организации штрафа через суд. Муниципальный