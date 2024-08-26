23-летнего жителя Петушинского района обвиняют в повторном управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

23-летнего жителя Петушинского района обвиняют в повторном управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.Правоохранители выяснили, что молодого человека уже дважды привлекали за пьяную езду. Однако выводов он не сделал и 21 мая снова сел в нетрезвом виде за руль своей иномарки.По пути его остановили сотрудники ДПС, и водитель перебрался на переднее пассажирское сиденье, чтобы избежать наказания. Впрочем, инспекторов обмануть не удалось, и мужчину отстранили от управления машиной.«Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Петушинский районный суд, которым, помимо прочего, будет разрешён вопрос о конфискации автомобиля обвиняемого», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.