Пожар произошел в частном доме №26 на улице Рабочей. Сообщение о возгорании спасатели получили 25 августа в 14:17. Бороться с огнем выезжали 8 сотрудников МЧС и 2 единицы техники. Предварительная

Пожар произошел в частном доме №26 на улице Рабочей. Сообщение о возгорании спасатели получили 25 августа в 14:17. Бороться с огнем выезжали 8 сотрудников МЧС и 2 единицы техники. Предварительная площадь пожара – 16 квадратных метров. Одного человека пришлось эвакуировать. К сожалению, двое пострадали. Причина возгорания пока неизвестна. Ее установит дознаватель. Прокомментируйте новость у нас