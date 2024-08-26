Губернатор Александр Авдеев еще в 2022 году подтвердил эту проблему и пообещал найти варианты для размещения поликлиники.

Жители активно развивающегося Юго-Западного района города Владимира испытывают все большее недовольство из-за нехватки новой поликлиники. Филиал на улице Благонравова уже давно не справляется с потоком пациентов. Губернатор Александр Авдеев еще в 2022 году подтвердил эту проблему и пообещал найти варианты для размещения поликлиники.Прошло два года, и ситуация не изменилась, а с вводом новых жилых комплексов только ухудшилась. Министр здравоохранения региона Валерий Янин сообщил, что вопрос все еще находится в стадии решения. Долгое время не удавалось найти подходящее помещение для поликлиники. В настоящее время ведутся переговоры о ее открытии в одном из зданий бывшего завода «Эталон».Здание обладает значительными площадями. Рассматриваются вопросы подъездных путей, парковок, а также безопасности и пожарной безопасности. В настоящее время здание находится в частной собственности, и после всех необходимых согласований правительство будет рассматривать возможность его выкупа для организации поликлиники.