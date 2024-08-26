Команда из Владимира уверенно выиграла со счетом 2:0.

Владимирское «Торпедо» прервало 36-матчевую голевую серию «Зенита-2», одержав победу всухую. Финальный свисток прозвучал после встречи, которая прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Смена» в рамках 20-го тура Второй лиги «Б». Команда из Владимира уверенно выиграла со счетом 2:0.Исход матча был решен в первой половине игры: Земсков открыл счет на шестой минуте, а на 33-й минуте Романенков удвоил преимущество черно-белых. Во втором тайме команды не смогли изменить счет, что стало неожиданностью, учитывая, что «Зенит-2» забивал хотя бы один гол в последних 36 домашних матчах.Эта победа позволила «Торпедо» продлить беспроигрышную серию в чемпионате до семи матчей. С 31 очком команда поднялась на шестое место в турнирной таблице. Следующий матч подопечные Дениса Евсикова проведут в воскресенье, 1 сентября, во Владимире против дубля московского «Спартака».