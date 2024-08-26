Заболевания клещевым вирусным энцефалитом не зафиксировано.

По состоянию на 26 августа в медицинские учреждения Владимирской области обратились 72 человека из-за укусов клещей, среди которых 15 детей. С начала сезона было зарегистрировано 1671 пострадавший, включая 369 детей. Заболевания клещевым вирусным энцефалитом не зафиксировано.Центр гигиены и эпидемиологии региона провел исследование клещей, снятых с людей, и обнаружил, что 12 из них были заражены иксодовым клещевым боррелиозом.Напоминаем, что при обнаружении клеща на теле следует незамедлительно обратиться в больницу. Удалённого и неповреждённого клеща рекомендуется доставить в лабораторию для анализа в течение трех суток после его снятия.