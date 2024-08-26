Посетители смогут ознакомиться с экспозицией до 13 сентября.

Выставка «Про Героев» открылась в Собинке. Передвижная фотовыставка, охватывающая всю Россию, продолжает своё путешествие по Владимирской области. На этот раз она разместилась на центральной площади города Собинка, рядом с аллеей Героев. Посетители смогут ознакомиться с экспозицией до 13 сентября.В экспозиции представлены портреты и биографии 29 Героев России – участников Великой Отечественной войны, а также современных ветеранов, участвовавших в СВО и военных действиях в Грузии и Сирии. Среди них генерал-лейтенант Роман Кутузов, родом из Владимира.