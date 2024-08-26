Владимирские энергетики напомнили жителям о том, что мошенники не дремлют. Так, аферисты звонят и представляются сотрудниками энергосбытовой компании. А дальше похищают личные данные. Это

Владимирские энергетики напомнили жителям о том, что мошенники не дремлют. Так, аферисты звонят и представляются сотрудниками энергосбытовой компании. А дальше похищают личные данные. Это делается под предлогом замены старых счетчиков. Якобы для того, чтобы сделать это бесплатно, нужно записаться в очередь на обслуживание. Из пресс-релиза компании «ЭнергосбыТ Плюс» Далее они запрашивают номера пенсионного свидетельства, СНИЛС