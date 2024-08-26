Отар Кушанашвили недавно столкнулся с самым тяжелым испытанием в своей жизни. В июне этого года врачи обнаружили у телеведущего рак сигмовидной кишки с метастазами в печени.

Отар Кушанашвили недавно столкнулся с самым тяжелым испытанием в своей жизни. В июне этого года врачи обнаружили у телеведущего рак сигмовидной кишки с метастазами в печени.Диагноз стал настоящим шоком не только для самого шоумена, но и для его семьи, друзей и поклонников. Супруга Отара поделилась подробностями о том, как развивались события, когда они наконец решили обратиться к врачам.По словам Ольги Фроловой, супруг долго игнорировал недомогания, и только после настойчивых уговоров родных согласился на обследование. К сожалению, время было на исходе: когда Кушанашвили попал в Красногорскую больницу, его состояние было критическим — живот был сильно раздут, и произошел разрыв."Началась интоксикация", — рассказала Ольга в эфире программы "Звезды сошлись" на НТВ. Врачи отметили, что если бы они задержались еще на несколько часов, спасти Отара было бы невозможно. Операция по удалению части кишечника прошла тяжело: шоумен пережил две клинические смерти и был помещен в реанимацию. Но, к счастью, он смог справиться с этой ужасной ситуацией.Сейчас Кушанашвили находится дома и чувствует себя значительно лучше. Ольга рассказала о том, что впереди у них еще обследования и повторная операция. Несмотря на страшный диагноз, врачи дают утешительные прогнозы: "Относительно вовремя обнаружили проблему, не очень запущенный случай", — отметила она.В трудные времена семья Кушанашвили получила поддержку от звездных друзей. Многие знаменитости оказали материальную помощь, включая Николая Баскова, Сосо Павлиашвили и Максима Фадеева. "Слава Богу, справляемся. Конечно, не без помощи друзей, — призналась Ольга.Однако не все отреагировали на просьбу о помощи. Певец Григорий Лепс, услышав о болезни Отара, отказался помочь, сказав: "Бог поможет". На это Ольга ответила: "Ну, Бог помогает. И друзья помогают".