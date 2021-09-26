26.09.2021

2021-09-26 11:05:04

47-летнего владимирца будут судить за грабёж на кладбище

Во время посещения одного из городских кладбищ, у жительницы областного центра неизвестный мужчина украл сумку с вещами. Сумма причиненного ущерба составила более 30 000 рублей.



В результате оперативники уголовного розыска установили личность, а затем задержали подозреваемого. Им оказался 47-летний житель областного центра. Неработающий ранее судимый мужчина объяснил поступок желанием получить деньги. Против него возбуждено уголовное дело по статье "Грабёж".



ФОТО: