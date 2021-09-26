183 новых случая коронавируса выявили в регионе 26 сентября 2021 года.

Девять жизней унёс коронавирус за сутки во Владимирской области.Об этом сообщает портал Стопкоронавирус.рф. Общее число умерших от COVID с начала пандемии в регионе приближается к 2000 человек - точнее, летальных исходов 1948.На утро 26 сентября 2021 года во Владимирской области выявили ещё 183 случая коронавируса за сутки. Выздоровели за эти же сутки всего 120 человек.Всего с марта 2020 года в регионе заразился коронавирусом 53 461 человек, а преодолели болезнь 49 197.