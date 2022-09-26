Сегодня в результате теракта в 88-й ижевской школе погибли и ранены дети и взрослые. Стали...

"Сегодня в результате теракта в 88-й ижевской школе погибли и ранены дети и взрослые. Стали жертвами нелюдя со свастикой на груди, написал в своем ТГ-канале губернатор Владимирской области Александр Авдеев. - Выражаю соболезнования семьям погибших, всем жителям Ижевска. Это утрата для всей страны. Трагедия в Ижевске – сигнал о том, что война не где-то далеко, она здесь, рядом. И угроза России и её жителям остаётся, пока мы не вычистим это зло".По поручению главы региона в ближайшее время Департамент образования проведёт оперативное совещание с муниципальными органами, осуществляющими управление в сфере образования, с приглашением представителей управления МВД России, Росгвардии и других силовых ведомств по вопросам качественного обеспечения безопасности в образовательных учреждениях региона, сообщила пресс-служба областной администрации.Всего во Владимирской области расположено 928 образовательных организаций, в которых обучаются более 308 тысяч человек.Фото https://www.pxfuel.com/