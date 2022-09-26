Сфера информационных технологий для школьников и студентов Александровского района станет...

Сфера информационных технологий для школьников и студентов Александровского района станет доступнее. На базе Александровского промышленного-правового колледжа создан Центр цифрового образования детей IT-куб. Все подробности у Александра Сыпченко."Будущее начинается здесь" - девиз нового центра цифрового образования детей "IT-куб". Теперь ребята и девчонки от 7 до 17 лет смогут постигать высокие технологии в уникальной атмосфере технического творчества. Одно из ключевых направлений Центра - "программирование роботов".Денис Колосов, преподаватель робототехники:– Наша задача научить детей именно собирать этих роботов и научить их программировать, в чем смысл этого "IT-куба", то что у нас имеются различные наборы, которые начинаются от самого начального уровня и заканчивая уже более сложным программированием на более сложных языках и так далее.Здесь же будут работать и другие направления: "Программирование на Python и Java", "Мобильная разработка", "Системное администрирование", а также "Разработка VR-приложений".Степан Воропаев, преподаватель направления "Разработка VR/AR-приложений":– Дети будут знакомиться с виртуальной реальностью и дополненной реальностью, то есть они будут создавать приложения, которые будут работать в VR очках, а также будут создавать приложения, которые будут работать по меткам, то есть приложения, может знаете, наводите телефон какую-то метку и появляется 3D модель какого-то персонажа или объекта или еще что-то, то есть дополненная реальность."IT-куб" создан в рамках программы "Цифровая образовательная среда" нацпроекта "Образование". Директор Александровского промышленно-правового колледжа Дмитрий Жуков уверен, новый Центр не только дает уникальную возможность подрастающему поколению приобрести новые знания и умения, но и формирует настоящее цифровое братство на базе одной площадки.Дмитрий Жуков, директор Александровского промышленно-правового колледжа:– Во Владимирской области откроется еще три IT-куба, 2 в среднем профобразовании, один в школе, система начала жить и буквально с первого дня начала активно развиваться, желающих школьников попасть на обучение в IT-куб уже на сегодняшний день очень много.По дополнительным образовательным программам на базе Центра "IT-куб" ежегодно будут заниматься более 400 детей. Готовить уникальных специалистов будут бесплатно.Александр Сыпченко, Егор Герасимов.Вести-Владимир