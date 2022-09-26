В начале сентября поступило заявление о пропаже 180 тысяч рублей обратился представитель...

В начале сентября поступило заявление о пропаже 180 тысяч рублей обратился представитель организации, реализующей мебель.27-летний водитель-экспедитор фирмы был направлен в рейс с товаром, деньги за который должен был привезти в организацию. После рейса его сразу же направили в следующую поездку и, вернувшись, полученную сумму водитель так и не привез в фирму, перестав выходить на связь. Местонахождение фигуранта было установлено оперуполномоченными ОЭБ и ПК УМВД России по г. Владимиру, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.Мужчина сознался, что деньги присвоил и потратил. Возбуждено уголовное дело по статье "Присвоение или растрата".Фото https://www.pxfuel.com/