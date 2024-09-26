Москва готовится принять Второй фестиваль африканской культуры "Африка. Вместе в будущее", он пройдет с 16 по 20 октября в кинозале Инженерного корпуса Третьяковской галереи.

Основной фокус в этом году будет направлен на современный африканский кинематограф. Зрителей ждет обширная кинопрограмма, состоящая из самых ярких фильмов африканского континента: от участников международных фестивалей и номинантов на "Оскар" до независимых картин, поднимающих глубокие социальные темы и рассматривающих их под неожиданными углами."Сегодня африканские фильмы все чаще участвуют в основных программах значимых международных кинофестивалей и завоевывают престижные награды. Мы видим, как в этих работах рождаются новые идеи и уникальные художественные решения, отражающие богатство культурного наследия и актуальные вызовы континента, - отмечает директор фестиваля Анна Штиль. -Эти фильмы помогают расширить наше восприятие мира, открывая новые горизонты, и мы считаем своей миссией дать зрителям возможность увидеть и понять Африку через призму ее искусства".Организаторы обещают опубликовать программу смотра на сайте фестиваля в самое ближайшее время. Все показы будут бесплатными.На фестивале в этом году также пройдет обширная деловая программа, которая будет включать серию круглых столов и паблик-токов, мастер-классов и панельных дискуссий с участием кинематографистов, продюсеров, инвесторов и культурных деятелей России и Африки. "Все это должно способствовать развитию киноиндустрии на африканском континенте и за его пределами", - надеются организаторы.Культурно-просветительский фестиваль "Африка. Вместе в будущее" впервые проходил в июле 2023 года в Санкт-Петербурге и в Москве. Была представлена обширная кинопрограмма, куда вошли как хиты Каннского кинофестиваля, так и культовые фильмы независимых студий с бюджетом 200 долларов. Также на киностудии "Ленфильм" проходила групповая фотовыставка "Африканская мечта", объединившая фотографов разных поколений и жанров.Всего события фестиваля в прошлом году посетили более 6 тыс. человек.