Организаторы шоу заявили о кардинальных переменах.

Организаторы шоу заявили о кардинальных переменах.Недавно ведущие юмористического шоу Comedy Club Гарик Харламов и Павел Воля заявили о закрытии проекта. Об этом также гласили афиши во многих городах России. Однако позже стало известно, что это всего лишь маркетинговый ход.Как пояснило руководство программы, старый "Камеди клаб" уже изжил себя, его не закроют, но внесут существенные изменения. Организаторы обещают, что станет еще смешнее. Что же будет на самом деле с Comedy Club?Количество звездных гостей увеличится. Первыми, кто посетит передачу в новом сезоне станут юмористы Денис Дорохов, Азамат Мусагалиев, Олеся Иванченко, Оля Малащенко и актриса Юлия Меньшова. Заменят также сцену и декорации, графическое и музыкальное оформление тоже будет совершенно новым. Гарик Харламов выступит в новой для себя роли креативного продюсера. Но комик обещал, что будет продолжать выступать и в качестве резидента шоу.Пока не сообщается точная дата нового выпуска, но зрители уже заинтригованы. Архив передачи насчитывает 900 эпизодов. По мнению общественников, замены этой программе нет и не будет. Рейтинги показывают, что зрители, несмотря на длительность вещания проекта, с удовольствием никнут к экранам телевизоров в пятничный вечер. Поэтому закрывать программу не имеет никакого смысла, но внести изменения, чтобы идти в ногу со временем, действительно стоит.