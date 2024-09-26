В московском кинотеатре Каро Октябрь закрытая светская премьера сериала Последний богатырь. Наследие. Московский бомонд собрался в полном составе.

В московском кинотеатре "Каро Октябрь" закрытая светская премьера сериала "Последний богатырь. Наследие". Московский бомонд собрался в полном составе.Мероприятие привлекло внимание не только своими участниками, но и атмосферой праздника, ведь на ковровой дорожке можно было увидеть множество известных лиц. Среди них были Анатолий Вассерман, Виктор Сухоруков, Гарик Харламов и Эвелина Бледанс, а также Ева Польна и Жасмин.49-летняя Ева Польна пришла на премьеру со своей 19-летней дочерью Эвелиной, которую она родила от Дениса Клявера. На протяжении долгого времени певица скрывала имя отца девочки, однако позже открыла правду о своем краткосрочном, но ярком романе с Клявером. Эвелина, ставшая уже взрослой девушкой, поразила зрителей своим ростом — она выше мамы на голову и одновременно унаследовала черты обоих родителей. У Евы также есть младшая сестра, 14-летняя Амалия, которая появилась на свет в браке с бизнесменом Сергеем Пильгуным.Интересно, что Денис Клявер активно участвует в жизни своей дочери. В одном из интервью он поделился своими чувствами к прошлому: «Наш роман с Евой был чем-то невероятным. Мне было тяжело, но я разлюбил её». Это подтверждает, что несмотря на расставание, родительские чувства остаются важными.На мероприятии также присутствовала певица Жасмин, которая пришла с дочерью Маргаритой и невесткой Евой — супругой своего сына Михаила. Хотя самого Михаила на ковровой дорожке не было, его мать, похоже, очень гордится семейными отношениями. Жасмин была приятно удивлена новостью о свадьбе сына с Евой Хачатурян, о которой она узнала только после того, как Михаил сообщил о своих планах жениться. Пышная свадьба состоялась этой весной и обошлась в 10 миллионов рублей.