Со дня смерти единственного сына Ирины Понаровской прошла неделя. Что сегодня происходит на его могиле, выяснил корреспондент Дни.ру.

Со дня смерти единственного сына Ирины Понаровской прошла неделя. Что сегодня происходит на его могиле, выяснил корреспондент "Дни.ру".Художник Энтони Родд умер в Москве 20 сентября от остановки сердца. Он скончался в ванной, решив перед сном принять традиционный контрастный душ. Причиной смерти назвали острую сердечную недостаточность.Богослужение, описанное в Требнике под названием "Последование мертвенное" называемое народом "отпеванием", состоялось спустя пять дней в древнем московском храме иконы Божьей Матери Знамение в Переяславской слободе. Он находится рядом с домом, где сын звезды эстрады жил с супругой Анной Чайниковой и детьми – 10-летним Эриком и 6-летней Шарлоттой. Похоронили же сына артистки тайно – без посторонних глаз и камер – на престижном столичном кладбище.По мнению православных, после смерти человека его душа продолжает живет вечно. На девятый день у нее начинается загробная жизнь – она низвергается в ад, чтобы лицезреть муки и мытарства грешников. Поэтому считается, что до 9 дня душе покойного особенно требуются молитвы близких.На могиле сына артистки пока стоит простой деревянный крест – памятник появится через год, когда земля осядет. Могильный холм увенчан многочисленными цветами, венками, корзинами. Все это будет убрано к 40 дню. 40 день со дня смерти Этони приходится на 29 октября. А 17 октября ему исполнилось бы 40 лет...В эти дни, как говорят в окружении Понаровской, она планирует поехать на кладбище и посетить храм, чтобы подать записки и заказать панихиды об упокоении души новопреставленого раба Божия. Господи, помилуй!..