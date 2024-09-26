9 октября исполнится 12 лет со дня страшной автоаварии, унесшей жизнь Марины Голуб. Корреспондент Дни.ру накануне очередной скорбной годовщины побывал на могиле актрисы МХТ им. Чехова на Троекуровском кладбище столицы.

9 октября исполнится 12 лет со дня страшной автоаварии, унесшей жизнь Марины Голуб. Корреспондент "Дни.ру" накануне очередной скорбной годовщины побывал на могиле актрисы МХТ им. Чехова на Троекуровском кладбище столицы.Марина Голуб погибла на 55-м году жизни в результате ДТП на пересечении улицы Лобачевского и проспекта Вернадского в Москве, когда на такси возвращалась домой после спектакля. Гражданская панихида состоялась 13 октября 2012 года в МХТ им. Чехова, а отпевание прошло в Храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке. Тело артистки было кремировано и похоронено на шестом участке престижного столичного Троекуровского кладбища.На могиле Голуб родные позже установили лаконичный, но выразительный памятник из белого мрамора. Украшает постамент белый маленький голубь – символ Святого Духа, чистоты, вдохновенной мысли, мира, Крещения, Благой 33Live.RuА соседями актрисы по кладбищу стали ее знаменитые коллеги-актеры – Игорь Кваша, Андрей Панин и Георгий Мовсесян.Захоронение актрисы всегда ухоженное – родные оплачивают услуги по поддержанию могилы в чистоте и порядке. А еще тут всегда есть живые цветы – их несет и дочь Анастасия, и коллеги, и многочисленные поклонники.Марины Голуб нет с нами, но остались фильмы с ее участием, записи передач и спектаклей. В них живет ее голос, смех – ее душа!