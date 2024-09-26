Ирина Салтыкова оскорбила Ольгу Бузову в эфире.

Ирина Салтыкова оскорбила Ольгу Бузову в эфире.Конфликт между певицами Ольгой Бузовой и Ириной Салтыковой произошел в разгар шоу "Битва поколений", где первая выступала на сцене, а вторая участвовала в качестве члена жюри. Пение Бузовой не вызвало восторга у Салтыковой, вследствие чего та назвала исполнительницу хита "Мало половин" выскочкой.Ольга, стояла на сцене, преодолевая гнев и сохраняя достоинство. Однако уже после выхода за кулисы позволила злости выплеснуться наружу. Позже ведущая реалити "Звезды в Африке" призналась в соцсети, что разочарована в кумире 90-х, а ведь раньше она являлась поклонницей ее творчества. Хотя многое в Ирине Бузовой стало понятно еще после выхода шоу "Злые языки", где Салтыкова позволила себе нелицеприятные высказывания в адрес другой телеведущей Виктории Бони.Певица назвала вопросы, заданные ей в эфире, тупыми, почти на все из них отвечала фразой "не помню". Когда выпускница "Дома-2" сделала экс-солистке группы"Мираж" замечание, та стала хамить в ответ, в том числе используя нецензурные выражения. Боня призналась тогда, что исполнительница песни "Голубые глазки" оказалась самым сложным гостем в истории проекта.На Ольгу Бузову постоянно сыпется критика от коллег по цеху и продюсеров, на что звезда невозмутимо отвечает, что ее песни найдут своего слушателя. Ее знаменитая фраза известна многим: "Мои люди всегда со мной".