В советском кино особое внимание уделялось различным профессиям. И это не удивительно, учитывая социальный и государственный заказ на создание фильмов, отражающих трудовые будни граждан.

В советском кино особое внимание уделялось различным профессиям. И это не удивительно, учитывая социальный и государственный заказ на создание фильмов, отражающих трудовые будни граждан.Одной из самых популярных профессий, изображаемых в кино, была профессия строителя. Это объясняется тем, что строительство коммунизма воспринималось как символ прогресса и улучшения жизни. Пройдите тематический тест и попробуйте ответить правильно на все вопросы.