11 тысяч квадратных метров, пройденных огнем, – все это за один день. Спасатели МЧС Владимирской области практически безостановочно тушат ландшафтные пожары. По информации тревожного

11 тысяч квадратных метров, пройденных огнем, – все это за один день. Спасатели МЧС Владимирской области практически безостановочно тушат ландшафтные пожары. По информации тревожного ведомства, только 26 сентября огнеборцы боролись с 4 возгораниями в разных частях региона – во всех случаях полыхала трава. Пожар с самой большой площадью случился сегодня в половине третьего в микрорайоне