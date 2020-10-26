К пациентам на чиновничьих машинах. Владимир Сипягин выделил двадцать автомобилей из автопарка Белого дома для нужд поликлиник. Ведь заболеваемость коронавирусом подскочила, плюс грипп и

К пациентам на чиновничьих машинах. Владимир Сипягин выделил двадцать автомобилей из автопарка Белого дома для нужд поликлиник. Ведь заболеваемость коронавирусом подскочила, плюс грипп и ОРВИ. В приезде врачей нуждаются всё больше пациентов, а своего транспорта не хватает. Теперь медики будут ездить на вызовы в машинах чиновников. Владимир Сипягин, губернатор области: Это делается для удобства пациентов,