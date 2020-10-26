Поддерживают бизнес в непростой период. Депутаты ЗакСобрания предлагают продлить налоговые каникулы для предпринимателей на 3 года. Правда воспользоваться послаблением смогут не все.

Поддерживают бизнес в непростой период. Депутаты ЗакСобрания предлагают продлить налоговые каникулы для предпринимателей на 3 года. Правда воспользоваться послаблением смогут не все. Согласно разработанному законопроекту, налоговые каникулы положены только тем, кто впервые открыл своё дело и кто работает по упрощенной системе налогообложения или по патенту. Стоит отметить, что вопрос о продлении данной льготы обсуждался с