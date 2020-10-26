Звонок госсекретаря США Майка Помпео Александру Лукашенко вызван разочарованием Вашингтона в Светлане Тихановской. Такое мнение высказал российский политолог Андрей Медведев.

Звонок госсекретаря США Майка Помпео Александру Лукашенко вызван разочарованием Вашингтона в Светлане Тихановской. Такое мнение высказал российский политолог Андрей Медведев.Запад не признал итоги выборов в Белоруссии 9 августа и победу Александра Лукашенко. Тем не менее США выражают готовность работать с властями республики, отметил Медведев.Контакты Помпео с Лукашенко направлены против России, полагает аналитик. Тихановская, которая не обладает реальной властью, не несет для Соединенных Штатов никакой пользы, считает эксперт.По его мнению, США полностью разочаровались в бывшем кандидате в президенты. "Тихановская – дутая фигура", – констатировал Медведев.Он предостерег Лукашенко от продолжения многовекторной политики. В этом случае ни Белоруссию, ни Россию не ждет ничего хорошего, предупредил политолог.Разговор Майка Помпео и Александра Лукашенко состоялся в субботу, 24 октября. Глава Госдепа потребовал от белорусского лидера отпустить политолога, гражданина США Виталия Шклярова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудника американского дипломатического ведомства.В ходе разговора с Помпео Лукашенко назвал Россию главным союзником Белоруссии. Он отметил поддержку, которую Москва оказывает Минску.Госсекретарь США Майк Помпео позвонил Александру Лукашенко.С учётом того, что США не признали Лукашенко президентом, можно сказать, что госсекретарь просто ошибся номером?— Олег. Великий князь ���� Актер, режиссер, художник (@Oleg_Ilchenko)Напомним, ранее бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская выдвинула властям ультиматум. Она потребовала от Александра Лукашенко уйти в отставку, освободить политических заключенных и прекратить насилие над демонстрантами. На выполнение требований она дала 13 дней.25 октября срок закончился. Тихановская призвала белорусов выйти на общенациональную забастовку. На ряде крупных заводов рабочие отказались выходить на работу.