Судебный пристав составил в отношении жителя Собинки административный протокол по ст. 17.8 КоАП. Материал был направлен в мировой суд. Однако о существовании документа мужчина узнал только в ..

Судебный пристав составил в отношении жителя Собинки административный протокол по ст. 17.8 КоАП. Материал был направлен в мировой суд. Однако о существовании документа мужчина узнал только в зале заседания, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.Оказалось, что подписи и объяснения, взятые с человека, привлекаемого к административной ответственности, были сфальсифицированы.По факту подделки протокола было возбуждено уголовное дело. Сейчас материалы переданы в Собинский горсуд для рассмотрения.