Об этом сообщил Минздрав России. Было принято расширить список производителей вакцины против коронавируса "Спутник V" ("Гам-ковид-вак"). Четвертой российской компанией в ..

Об этом сообщил Минздрав России. Было принято расширить список производителей вакцины против коронавируса "Спутник V" ("Гам-ковид-вак"). Четвертой российской компанией в регистрационном удостоверении стала АО "Генериум", расположенная в поселке Вольгинский. Эта информация появилась на официальном сайте СТОПКОРОНАВИРУС.Пресс-служба Минздрава России сообщила, что, кроме владимирского производителя, в регистрационное удостоверение были внесены филиал "Медгамал" ФГБУ НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России и АО "Биннофарм".