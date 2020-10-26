32 пациента выздоровели.

32 пациента выздоровели.2329 человека активно болеют коронавирусной инфекцией.За минувшие сутки зарегистрировано еще 2 смерти пациентов, всего за время пандемии скончались 253 больных.Во Владимирской области за сутки на 26 октября лабораторно подтверждено 92 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.Больше всего - 16 случаев во Владимире, 14 - в округе Муром, 10 - в Ковровском районе,9 - в Гусь-Хрустальномрайоне8 - в Александровскомрайоне7 - в Юрьев-Польскомрайоне5 - в Суздальскомрайоне5 - в Петушинскомрайоне4 - в Радужном,3 - в Гороховецкомрайоне3 - в Кольчугинскомрайоне3 - в Собинскомрайоне3 - в Вязниковскомрайоне1 - в Селивановскомрайоне1 - в МеленковскомрайонеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 9117 случаев заболевания.1644 - во Владимире,1355 - в Гусь-Хрустальномрайоне1014 - в о. Муром,778 - в Петушинскомрайоне755 - в Ковровскомрайоне693 - в Александровскомрайоне453 - в Вязниковскомрайоне397 - в Собинскомрайоне382 - в Юрьев-Польскомрайоне281 - в Кольчугинскомрайоне231 - в Меленковскомрайоне213 - в Суздальскомрайоне208 - в Селивановскомрайоне183 - в Судогодскомрайоне171 - в Гороховецкомрайоне155 - в Киржачскомрайоне115 - в Камешковском,89 - в г. Радужном.Большинство из них - 6535 - уже выздоровели.