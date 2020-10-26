В субботу, 24 октября, президент Александр Лукашенко провел переговоры с главой Госдепа США Майком Помпео. Это был первый публичный контакт белорусского лидера с западными чиновником такого высокого уровня после президентских выборов в республике. Политолог Петр Кузнецов объяснил, зачем Батьке понадобился этот разговор.

В субботу, 24 октября, президент Александр Лукашенко провел переговоры с главой Госдепа США Майком Помпео. Это был первый публичный контакт белорусского лидера с западными чиновником такого высокого уровня после президентских выборов в республике. Политолог Петр Кузнецов объяснил, зачем Батьке понадобился этот разговор.Разговор Лукашенко с Помпео состоялся из-за давления России на Белоруссию, считает эксперт. Президент пытается не попасть под влияние Москвы, поэтому вынужден искать на Западе пространство для политических маневров, заявил Кузнецов.За несколько дней до разговора с Майком Помпео белорусский лидер принимал в Минске главу Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина. В экспертном сообществе полагают, что высокий гость пытался сподвигнуть Батьку на выполнение требований Москвы. Среди них – переориентировать грузовые потоки с прибалтийских на российские порты.Беседа Лукашенко с Помпео – следствие визита Нарышкина, считает Кузнецов. По его мнению, белорусский лидер в очередной раз пытается уклониться от выполнения договоренностей с Москвой.Но реверансы в сторону США белорусскому лидеру не помогут. "Поддержки и помощи на Западе Лукашенко вряд ли найдет, как бы ни старался", – приводит мнение Кузнецова портал Thinktanks.by.Александр Лукашенко встречался с Майком Помпео в феврале этого года. Белорусский лидер провел с главой Госдепа США двухчасовые переговоры. Обсуждалась нормализация отношений между Минском и Вашингтоном и возвращение американского посольства.Напомним, что 25 октября истек срок, который дала властям Белоруссии бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская. Она потребовала отставки Александра Лукашенко, освобождения политзаключенных и прекращения насилия над протестующими. 26 октября политик объявила о начале общенациональной забастовки.