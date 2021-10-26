За 10 лет экспресс-маршруты Москвы перевезли более 350 миллионов пассажиров. Ежедневно ими пользуются тысячи жителей столицы.

За 10 лет экспресс-маршруты Москвы перевезли более 350 миллионов пассажиров. Ежедневно ими пользуются тысячи жителей столицы.Экспресс-маршруты имеют преимущества по сравнению с обычными. Они ходят по выделенным полосам с минимальным количеством остановок. "Все для того, чтобы вы никогда не опаздывали", – говорится в сообщении столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.Номер первого экспресс-маршрута Москвы – 901. Его запустили 10 лет назад. Сейчас он ежедневно перевозит более 12 тысяч пассажиров от Загорья до Таганской площади, отметил заместитель мэра столицы Максим Ликсутов.Скоростной транспорт является неотъемлемой частью жизни мегаполиса, подчеркнул он. Важно, чтобы комфортно передвигаться по Москве мог любой пассажир, подчеркнул заммэра.Ликсутов уточнил, что сейчас в столице действуют 15 экспресс-маршрутов, которые ежедневно перевозят около 130 тысяч пассажиров. "Такой транспорт широко востребован у пассажиров: с 2011 года они перевезли 350 млн человек", – сказал заместитель мэра.Напомним, что с 20 сентября в Москве ввели в эксплуатацию две новые полосы общественного транспорта. Одна из них протяженностью 600 метров расположена на эстакаде между Ленинградским проспектом и дублером Волоколамского шоссе. Новая полоса ускорила движение транспорта в полтора раза. Еще одна "выделенка" длиной 140 метров протянулась от улицы Народного Ополчения до улицы Маршала Соколовского.Ранее эксперты влиятельной консалтинговой компании McKinsey назвали Москву одну одним из лидеров среди мировых городов по развитию транспортной системы. Российская столица заняла в рейтинге третье место. Исследователи отметили активное развитие московского метро. Также специалисты McKinsey упомянули о создании Московских центральных диаметров (МЦД) и увеличении выделенных полос для наземного общественного транспорта.В рейтинге McKinsey российская столица уступила лишь Сингапуру и Пекину. Эксперты считают, что для улучшения позиций Москвы в рейтинге необходимо ограничивать скоростной режим, развивать велосипедную инфраструктуру, уделять внимание транспортным мобильным приложениям. Всего авторы исследования изучили транспортную систему 25 городов с населением более пяти миллионов человек каждый и 150 автомобилями на тысячу жителей.