Российская авиакомпания-лоукостер Победа начала продавать билеты на рейсы в Египет. Самолеты фирмы будут летать на курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх. По данным открытых продаж, стоимость ..

Российская авиакомпания-лоукостер "Победа" начала продавать билеты на рейсы в Египет. Самолеты фирмы будут летать на курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх.По данным открытых продаж, стоимость авиабилетов составит от 16 до 18 тысяч рублей без учета доплаты за багаж. Первые рейсы в Шарм-эль-Шейх начнутся с 22 декабря из московского аэропорта "Внуково", а ежедневные полеты в Хургаду начнутся с 25 декабря, сообщают "".