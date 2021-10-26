Оперативный штаб обнародовал свежие данные о темпах распространения коронавирусной инфекции в России.

Оперативный штаб обнародовал свежие данные о темпах распространения коронавирусной инфекции в России.За минувшие сутки в официальную статистику попали данные о 36 446 новых случаях коронавируса. Число выздоровевших за этот же срок оценивается в 26 973 человек. Также сообщается о 1 106 летальных случаях, зарегистрированных за последние 24 часа.Больше всего новых зараженных, как обычно, зарегистрировали в Москве – 6074. Вторую строчку антирейтинга российский регионов по уровню заражения ковидом продолжает удерживать Подмосковье. В Московской области число новых заболевших оценивается в 2930 человек. На третьем месте остается Санкт-Петербург, где выявили 2735 пациентов с ковидом.Отметим, в России наблюдается рост числа новых случаев коронавируса. Эксперты говорят о приходе очередной волны эпидемии. Для того, чтобы снизить негативный эффект, а также замедлить распространение болезни, власти ввели нерабочую неделю.Президент России Владимир Путин, объявляя о введении дополнительных выходных, оставил за главами регионов право в случае возникновения необходимости продлять эту меру. Российский лидер подчеркнул, что доходы россиян от этого страдать не должны.