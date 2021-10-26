Камешковским районным судом Владимирской области вынесен приговор жителю Камешковского района,...

Камешковским районным судом Владимирской области вынесен приговор жителю Камешковского района, который признан виновным в нарушении правил дорожного движения, которое повлекло смерть человека.Мы писали об этом происшествии.Как установлено следствием и судом, в мае 2021 водитель, управляя технически исправным автомобилем без водительского удостоверения, не пристегнутый ремнем безопасности, двигаясь по дороге общего пользования со скоростью не менее 150 км/ч с пассажиром на переднем пассажирском месте, также не пристегнутым ремнем безопасности, не справился с управлением автомобиля. Его машину занесло, в результате чего автомобиль выехал на полосу встречного движения, затем съехал в левый кювет по ходу движения и столкнулся с деревом. Пассажир от полученных травм скончался на месте.Вскоре автомобиль загорелся. При этом водитель не вызвал ни скору помощь, ни полицию. Вместо этого он скрылся с места происшествия, в результате чего автомобиль с находящимся в салоне пассажиром был полностью уничтожен огнем.Подсудимый вину в совершенном преступлении признал в полном объеме, раскаялся в содеянном. Пояснил, что водительского удостоверения не получал.Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 10 месяцев, сообщает пресс-служба Камешковского районного суда.Фото: 33.mchs.gov.ru