С 28 по 31 октября в Москве в выставочном центре Гостиный двор пройдет финал национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Абилимпикс.

С 28 по 31 октября в Москве в выставочном центре "Гостиный двор" пройдет финал национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс".Цель движения "Абилимпикс" – содействие трудоустройству людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья через их участие в конкурсах профессионального мастерства.Чемпионат "Абилимпикс" — это уникальное событие для тысяч мастеров со всей России, которые стремятся продемонстрировать свои профессиональные умения. Проект получил поддержку на самом высоком уровне. По поручению Заместителя Председателя Правительства Татьяны Голиковой проведение чемпионатов "Абилимпикс" включено в Национальный проект "Образование". С 2018 года движение "Абилимпикс" стало частью президентской платформы "Россия – страна возможностей".В программе Национального чемпионата – соревнования по 40 основным компетенциям, среди которых: сфера услуг, изобразительное искусство, медицина, швейное, ювелирное дело, и многое другое. В конкурсе примут участие 1126 человек, прошедших всероссийский предварительный отбор среди школьников, студентов и специалистов.В этом году Национальный чемпионат "Абилимпикс" состоится под девизом "Вместе – сильнее". Местом проведения Национального чемпионата "Абилимпикс" в 2022 году станет столичный выставочный центр "Гостиный двор". Здесь пройдут соревнования по 29 компетенциям. Конкурс по 11 компетенциям будет проводиться на дополнительных площадках. Это Московский колледж бизнес-технологий, Технологический колледж и Образовательные комплексы "Юго-Запад" и "Столица".Вопросы профессионального самоопределения, занятости, трудоустройства участников станут темой в рамках деловой программы Национального чемпионата. Участники смогут рассмотреть лучшие региональные практики по теме трудоустройства. Для людей с инвалидностью состоятся выступления в стиле TED от инклюзивных мотиваторов и лидеров мнений, а также послов чемпионата и победителей конкурсов предыдущих лет. Предусмотрена и молодежная часть.В этом году молодежные советы движения созданы во всех регионах страны. В рамках мероприятия также состоится Всероссийская конференция по инклюзивному образованию. При формировании мероприятий деловой программы учтены предложения организаций, входящих в состав Координационного совета, членов рабочей группы и партнеров-работодателей.Чемпионаты по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ "Абилимпикс" являются частью президентской платформы "Россия – страна возможностей". Движение обеспечивает эффективную профессиональную ориентацию и мотивацию инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья к получению профессионального образования, содействие их трудоустройству и социокультурной инклюзии в обществе.