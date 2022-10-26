Ни денег, ни квартир. И все же сотни владимирцев - участники долевого строительства в кооперативе...

Ни денег, ни квартир. И все же сотни владимирцев - участники долевого строительства в кооперативе "Северный" не теряют надежды на новоселье. Почему компания-застройщик по сути обманула и жителей, и мэрию?- выясняла наша съемочная группа.Очередное собрание дольщики жилищного кооператива "Северный" проводят на детской площадке. Рядом с семнадцатиэтажкой, в которой- их законные квадратные метры. Уже год люди не могут добиться от застройщика обещанных квартир.Алла, дольщица ЖК "Северный":– Много живет семей на съемных квартирах, с детьми, платят ипотеку за квартиры, в которые не могут въехать.Татьяна, дольщица ЖК "Северный":– Говорили, что достраивается,что недоделки устраняются, что каждый раз эти замечания уменьшаются, но уже длительное время мы ждем только сдачи дома, что ключи нам отдадут, но этого не происходит.Высотку планировали сдать еще в августе 21-ого. Но раз за разом новоселье откладывалось. Сейчас интересы дольщиков защищает прокуратура. После внесения дома в реестр проблемных в отношении застройщика возбудили уголовное дело. "Стройком" обязали устранить недостатки, которые выявили надзорные органы.Руслан Аннаев, заместитель прокурора г. Владимира:– Прокуратура города продолжает надзороное сопровождение завершения строительства многоквартирного дома по адресу Первая Пионерская дом номер 82, застройщиком которого выступает "Стройком". В настоящее время застройщиком устраняются замечания, которые в начале текущего месяца были выданы со стороны инспекции Госстройнадзора, а также во второй декаде октября выданы со стороны управления Ростехнадзора.Свои обязательства застройщик не выполнил и перед мэрией. Территория была отдана под строительство с единственным условием- расселением людей из ветхого и аварийного фонда. Застройщик обещал расселить жителей 16-и аварийных домов. Контракт расторгли недавно. Власти обратились в суд. И требуют неустойку. Пока- около миллиона рублей.Алексей Алекин, консультант управления по связям с общественностью и СМИ администрации г. Владимира:– Застройщик по решению суда не исполнил решение суда о передачи 50-и квартир в муниципальную собственность. В настоящий момент администрацией города Владимира получен исполнительный лист. Он передан в подразделение судебных приставов для возбуждения исполнительного производства.Сам застройщик на связь не выходит. Ни с дольщиками, ни с журналистами. Сегодня "Вести" предприняли очередную попытку дозвониться до руководителя "Стройкома". Однако номер заблокирован.Дольщики "Северного" все же не теряют надежды добиться справедливости.Александра Лебедикова, Александр Чунаев, Андрей Синягин."Вести-Владимир"