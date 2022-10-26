Ни денег, ни квартир. И все же сотни владимирцев - участники долевого строительства в кооперативе...
Ни денег, ни квартир. И все же сотни владимирцев - участники долевого строительства в кооперативе "Северный" не теряют надежды на новоселье. Почему компания-застройщик по сути обманула и жителей, и мэрию?- выясняла наша съемочная группа.
Очередное собрание дольщики жилищного кооператива "Северный" проводят на детской площадке. Рядом с семнадцатиэтажкой, в которой- их законные квадратные метры. Уже год люди не могут добиться от застройщика обещанных квартир.
Алла, дольщица ЖК "Северный":
– Много живет семей на съемных квартирах, с детьми, платят ипотеку за квартиры, в которые не могут въехать.
Татьяна, дольщица ЖК "Северный":
– Говорили, что достраивается,что недоделки устраняются, что каждый раз эти замечания уменьшаются, но уже длительное время мы ждем только сдачи дома, что ключи нам отдадут, но этого не происходит.
Высотку планировали сдать еще в августе 21-ого. Но раз за разом новоселье откладывалось. Сейчас интересы дольщиков защищает прокуратура. После внесения дома в реестр проблемных в отношении застройщика возбудили уголовное дело. "Стройком" обязали устранить недостатки, которые выявили надзорные органы.
Руслан Аннаев, заместитель прокурора г. Владимира:
– Прокуратура города продолжает надзороное сопровождение завершения строительства многоквартирного дома по адресу Первая Пионерская дом номер 82, застройщиком которого выступает "Стройком". В настоящее время застройщиком устраняются замечания, которые в начале текущего месяца были выданы со стороны инспекции Госстройнадзора, а также во второй декаде октября выданы со стороны управления Ростехнадзора.
Свои обязательства застройщик не выполнил и перед мэрией. Территория была отдана под строительство с единственным условием- расселением людей из ветхого и аварийного фонда. Застройщик обещал расселить жителей 16-и аварийных домов. Контракт расторгли недавно. Власти обратились в суд. И требуют неустойку. Пока- около миллиона рублей.
Алексей Алекин, консультант управления по связям с общественностью и СМИ администрации г. Владимира:
– Застройщик по решению суда не исполнил решение суда о передачи 50-и квартир в муниципальную собственность. В настоящий момент администрацией города Владимира получен исполнительный лист. Он передан в подразделение судебных приставов для возбуждения исполнительного производства.
Сам застройщик на связь не выходит. Ни с дольщиками, ни с журналистами. Сегодня "Вести" предприняли очередную попытку дозвониться до руководителя "Стройкома". Однако номер заблокирован.
Дольщики "Северного" все же не теряют надежды добиться справедливости.
Александра Лебедикова, Александр Чунаев, Андрей Синягин.
"Вести-Владимир"