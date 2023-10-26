Целое стадо лосей попало на видео во Владимирской области.
Такого мои фотоловушки ещё не видели,...
Целое стадо лосей попало на видео во Владимирской области.
"Такого мои фотоловушки ещё не видели", восклицает в своих соцсетях владимирский фотограф Владислав Тябин.
У себя на странице он поделился видео с группой лосей. 3 самца и самка в одном месте.
Сейчас у животных идёт завершающий этап гона, вот они и собрались в небольшое стадо: кавалеры ходят за избранницей в надежде стать "тем самым".
Целый час лоси красовались около "ловушки", рассказывает фотоохотник. И даже дважды задели её рогами, "завалив горизонт". Перекусили - и отправились дальше.