Целое стадо лосей попало на видео во Владимирской области. Такого мои фотоловушки ещё не видели,...

Целое стадо лосей попало на видео во Владимирской области."Такого мои фотоловушки ещё не видели", восклицает в своих соцсетях владимирский фотограф Владислав Тябин.У себя на странице он поделился видео с группой лосей. 3 самца и самка в одном месте.Сейчас у животных идёт завершающий этап гона, вот они и собрались в небольшое стадо: кавалеры ходят за избранницей в надежде стать "тем самым".Целый час лоси красовались около "ловушки", рассказывает фотоохотник. И даже дважды задели её рогами, "завалив горизонт". Перекусили - и отправились дальше.