На днях в российской прессе разгорелась дискуссия о том, кого же все-таки можно считать легендой, а кого нет, а главное – за что. В беседе с изданием Дни.ру музыкальный критик Сергей Соседов выразил свое довольно неоднозначное отношение к Виктору Цою.

На днях в российской прессе разгорелась дискуссия о том, кого же все-таки можно считать легендой, а кого нет, а главное – за что. В беседе с изданием "Дни.ру" музыкальный критик Сергей Соседов выразил свое довольно неоднозначное отношение к Виктору Цою.А началось все вообще издалека, хоть и с громкого события: 17 октября в московском "Крокус Сити Холле" с большим успехом прошел концерт памяти Юрия Шатунова. Мероприятие прошло прекрасно, но некоторые его участники вызвали негодование своими последующими высказываниями. В частности, Лариса Долина заявила, что Юрий никак не может быть легендой — уже хотя бы по статусу своих песен. В интервью для "Дни.ру" Сергей Соседов встал на сторону певицы, а заодно и вспомнил, как ковалась слава других отечественных звезд — например, таких, как Виктор Цой.Телеведущий напомнил, что гитарист является особым феноменом своей эпохи, эпохи перестройки. Именно в то время сцену стали предоставлять простым "парням из кочегарки". Феномер"Герои стали меняться. Раньше все были крутые — Магомаев, Зыкина, Пьеха, Ротару, Пугачева, Антонов... Все эти люди были с образованием, у всех были серьезные программы. В эпоху перестройки стало возможно, чтобы такой парень, как Виктор Цой, оказался на большой сцене. Но ничего выдающегося в нем не было — как и в Юре Шатунове", — объяснил Сергей Соседов.По словам музыкального критика, если бы лидер группы "Кино" не попал в нужное время и в правильную конъюнктуру, никто бы о нем так и не узнал. Он уверяет, что таких парней в кочегарке сотни, и выбор просто пал случайно на определенного певца. Сергей Соседов подчеркивает, что до перестройки такие люди, как Виктор Цой и Юрий Шатунов, даже не дошли бы до проб на худсовете.