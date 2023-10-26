В социальных сетях Анны Седоковой появилось важное сообщение. Стало известно, где она находится сейчас.

В социальных сетях Анны Седоковой появилось важное сообщение. Стало известно, где она находится сейчас.Как и многие другие знаменитости, бывшая солистка группы "ВИА Гра" является активной пользовательницей социальных сетей. Несмотря на насыщенный рабочий график, певица успевает радовать свою многомиллионную аудиторию новыми снимками, роликами и записями в блоге. По крайней мере, так было до тех пор, пока Анна Седокова внезапно не прекратила выходить на связь.Ранее "Дни.ру" о том, что артистка объявила поклонникам важную новость. Пару недель назад брюнетка сообщила, что планирует взять перерыв от социальных сетей, чтобы разобраться в себе. С тех пор звезда не появлялась в блоге, а подписчики гадали, куда она пропала. А теперь, чтобы прояснить ситуацию, от ее имени сделали заявление другие люди.В последнем посте Анны Седоковой указано, что он написан ее командой. Оказалось, сейчас исполнительница находится на съемках шоу "Последний герой" вместе со своей 18-летней дочерью Алиной. Как уточняется в сообщении, красавицы решили принять участие в программе, чтобы открыть себя с новой стороны."Преодолеть себя и стать своим собственным героем – задача каждого из нас... Именно за этим девочки там", – сказано в посте на странице артистки.Это означает, что поклонникам недолго осталось скучать по своей любимице. Судя по всему, совсем скоро Анна Седокова и ее дочь предстанут перед всей страной в одном из новых выпусков передачи.