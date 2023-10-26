Школьница из Владимирской области придумала акцию Сердце надежды для бойцов СВО. Сердце...

Школьница из Владимирской области придумала акцию "Сердце надежды" для бойцов СВО."Сердце надежды". Инициатором новой акции в поддержку наших бойцов на фронте стала юная жительница Александрова Инга Николаева.Эта история для 13-летней школьницы- личная. Добровольцем в зону специальной военной операции ушёл ее дядя.Идею - сшить сердце надежды для бойцов, вложив в него записку с тёплыми пожеланиями - уже поддержали более трех с половиной тысяч жителей региона. Отправив на передовую "сердца-обереги". О своей акции Инга Николаева рассказала губернатору Александру Авдееву. Школьница вместе с мамой провела один день в Правительстве региона. Инга получила личное приглашение главы региона. Александр Авдеев выразил уверенность: со временем школьница из Александрова войдёт в круг активистов молодёжной политики области.