В Александровской слободе в Ночь музеев бесплатно научат писать на бересте и накормят...

В Александровской слободе в "Ночь музеев" бесплатно научат писать на бересте и накормят пирогами.В этом году традиционная акция "Ночь искусств" будет приурочена ко Дню народного единства и, соответственно, пройдет 4 ноября. Насыщенную и разнообразную программу презентовали в музее-заповеднике "Александровская слобода". Начнется она в 17 часов.Посещение всех экспозиций бесплатное. Гости музея смогут увидеть настоящие берестяные грамоты на выставке, посвященной Великому Новгороду. Их реплики дадут подержать в руках. В интерактивной части программы также можно будет поиграть в старинные русские игры и даже попробовать самому потренироваться в письме на бересте. А после - создать собственную русскую народную игрушку. На мастер-классе умельцы расскажут об особенностях таких сувениров. И, конечно, весь вечер можно будет сфотографироваться в царских костюмах, послушать наигрыши, поиграть в ретро-квиз и отведать чая с пирогами и сладостями.