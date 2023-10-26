В городе Гусь-Хрустальный задержан вор-рецидивист, который «выносил» из супермаркетов косметику,...

В городе Гусь-Хрустальный задержан вор-рецидивист, который «выносил» из супермаркетов косметику, кофе и шоколад.Пресс-служба УМВД России по Владимирской области информирует, что завершено расследование уголовного дела в отношении 22-летнего жителя города Гусь-Хрустальный.Выяснилось, что с апреля по июль текущего года обвиняемый (ранее подвергнутый административному наказанию) вновь начал «выносить» из сетевых супермаркетов на территории районного центра.Мужчина брал со стеллажей - косметические средства для мытья волос и тела, средства для стирки, шоколад, кофе.Всё это он прятал под одежду и покидал залы, «забывая» про кассу.Очередная попытка кражи была пресечена полицейскими - мужчину задержали сотрудники патрульно-постовой службы.В ходе следствия была установлена причастность обвиняемого и к краже велосипеда, к попытке грабежа в одном из магазинов, а также к краже мобильного телефона и денег у знакомого, с которым они как-то вместе распивали спиртное.«Всего установлено 25 эпизодов на сумму более 60 000 рублей. В содеянном фигурант сознался...» - рассказали в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.Уточняется, что в данный момент уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.Фото: pxfuel.com